Digital Realty prevede investimenti per 2 miliardi di euro in data center in Italia

(Teleborsa) - Digital Realty , azienda statunitense con sede ad Austin e attiva nel settore dei data center, prevede di investire 2 miliardi di euro in Italia nei prossimi cinque anni, nell'ambito di una strategia di espansione in Europa incentrata sul Mediterraneo. Lo ha detto a Bloomberg Alessandro Talotta, executive managing director dell'azienda in Italia, spiegando che "il Mediterraneo è strategico perché il traffico dati proveniente da Asia, Medio Oriente e Africa transita attraverso questa regione verso l'Europa".



A fine marzo l'azienda aveva annunciato il suo ingresso nel mercato milanese. L'espansione di Digital Realty a Milano rafforzeraà la sua leadership nelle infrastrutture digitali nel Mediterraneo e nell'Europa meridionale, collegando hub chiave come Atene, Marsiglia e Sofia, con nuove sedi in fase di realizzazione a Barcellona, ??Creta e altri mercati strategici. Digital Realty ha acquisito due lotti di terreno posizionati ad Abbiategrasso, a sud-ovest del centro di Milano e distanti solo un chilometro l'uno dall'altro.



Digital Realty prevede di realizzare inizialmente un impianto da 8 megawatt (MW), offrendo servizi di colocation scalabili e opzioni di interconnessione migliorate al mercato digitale milanese in rapida crescita. La prima fase dovrebbe essere operativa entro il 2028, concentrandosi sui requisiti di colocation e interconnessione per il settore retail. Per soddisfare la crescente domanda di intelligenza artificiale, cloud e altre implementazioni aziendali, Digital Realty prevede un'ulteriore espansione sul lotto più ampio, consentendo di raggiungere una capacità fino a 84 MW. L'espansione di Digital Realty a Milano si affianca alla sua presenza già consolidata a Roma, dove l'azienda sta attualmente costruendo il suo primo impianto nell'area metropolitana, ROM1, che dovrebbe entrare in funzione all'inizio del 2027.

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