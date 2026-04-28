Francoforte: andamento rialzista per Flatexdegiro
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Flatexdegiro, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,55%.
Lo scenario su base settimanale di Flatexdegiro rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Flatexdegiro suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 31,45 Euro con tetto rappresentato dall'area 32,59. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 30,77.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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