In evidenza UDR sul listino di New York

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fondo d'investimento che gestisce beni immobiliari residenziali , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,13%.



Se si analizza l'andamento del titolo con l' S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Il quadro tecnico di UDR segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 35,13 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 36,45. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 34,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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