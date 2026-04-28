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Londra: brillante l'andamento di Shell

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Shell
Balza in avanti il distributore di petrolio e gas naturale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,37%.
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