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Londra: brillante l'andamento di Shell
Migliori e peggiori
,
In breve
28 aprile 2026 - 13.00
Balza in avanti il
distributore di petrolio e gas naturale
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,37%.
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