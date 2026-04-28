Madrid: balza in avanti Repsol

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che avanza bene del 2,36%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che l' utility spagnola mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,79%, rispetto a -2,36% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Lo status tecnico di medio periodo di Repsol rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 21,86 Euro, mentre i supporti sono stimati a 21,44. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 22,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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