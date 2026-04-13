Madrid: balza in avanti Repsol
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, con una variazione percentuale dell'1,94%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'utility spagnola, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Repsol si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 21,81 Euro. Prima resistenza a 22,25. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 21,59.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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