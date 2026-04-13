Madrid: balza in avanti Repsol

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , con una variazione percentuale dell'1,94%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell' utility spagnola , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Repsol si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 21,81 Euro. Prima resistenza a 22,25. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 21,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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