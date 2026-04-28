Madrid: performance negativa per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo farmaceutico spagnolo , che tratta con una perdita del 2,11%.



La tendenza ad una settimana di Laboratorios Farmaceuticos Rovi è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Laboratorios Farmaceuticos Rovi , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 78,32 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 80,02 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 77,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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