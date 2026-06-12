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Madrid: accelera Acciona Energia

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: accelera Acciona Energia
Ottima performance per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che scambia in rialzo del 6,91%.
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