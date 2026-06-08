Sugli scudi il tech a stelle e strisce nel pre-market su Trump che valuta partecipazione governativa nell'AI

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato venerdì che il suo team sta valutando l'idea che le aziende di intelligenza artificiale offrano al pubblico americano una partecipazione nelle loro società e che prevede di ospitare a breve un incontro con i dirigenti del settore.



Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha affermato di aver discusso un accordo con importanti laboratori di intelligenza artificiale in cui il governo federale "diventerebbe essenzialmente un partner delle aziende".



Affermazioni di cui beneficiano i principali titoli legati all'intelligenza artificiale nel pre-mercato di lunedì. Nvidia sta guadagnando al momento oltre il 2,5%, mentre altri produttori di chip come Micron e Marvell sono in progresso tra il 7% e il 9%, mentre AMD e Intel avanzano del 4%. Alphabet, la casa madre di Google, invece, è in leggera flessione dello 0,2%.



Trump ha affermato che aziende come Anthropic, OpenAI e xAI discuteranno ulteriormente la proposta alla Casa Bianca la prossima settimana.



Le dichiarazioni del presidente statunitense giungono dopo che il sito di notizie online NOTUS aveva riportato giovedì che alti funzionari statunitensi avevano avuto colloqui preliminari con aziende di intelligenza artificiale in merito alla possibilità che il governo acquistasse azioni delle loro società.



Ma l'amministrazione Trump ha già assunto un ruolo attivo nel settore, acquisendo partecipazioni nel produttore di chip Intel e in diverse aziende attive nel campo delle terre rare e del calcolo quantistico.



Un'idea che segue il solco dell'intenzione annunciata dal senatore progressista Bernie Sanders di presentare una proposta di legge che imponga una tassa una tantum del 50% sulle azioni dei laboratori di intelligenza artificiale, con i proventi destinati a un fondo sovrano statunitense.



Venerdì Trump ha riconosciuto che la proposta di Sanders aveva trovato riscontro in alcuni dei suoi elettori e ha suggerito che l'idea potrebbe contribuire ad attenuare la crescente ansia pubblica nei confronti dell'intelligenza artificiale.



Tuttavia le preoccupazioni sui rischi dell'IA sono in aumento. Timori recentemente alimentati dal lancio del potente strumento Mythos di Anthropic. Gli esperti hanno avvertito che, nelle mani sbagliate, Mythos potrebbe accelerare significativamente gli attacchi informatici più sofisticati, soprattutto in settori come quello bancario, che si basano su sistemi tecnologici complessi e interconnessi.

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