New York: Alexandria Real Estate Equities si muove verso il basso

(Teleborsa) - Retrocede molto la società immobiliare che gestisce immobili residenziali e commerciali , che esibisce una variazione percentuale negativa del 12,01%.



Lo scenario su base settimanale di Alexandria Real Estate Equities rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 38,29 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 43,01. Il peggioramento di Alexandria Real Estate Equities è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 36,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```