New York: andamento sostenuto per Franklin Resources
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di servizi finanziari diversificati, in guadagno del 3,66% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Franklin Resources più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Franklin Resources è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 29,14 USD, mentre il primo supporto è stimato a 27,81. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 30,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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