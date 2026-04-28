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/ Pentair scivola in fondo al mercato di New York
Pentair scivola in fondo al mercato di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
28 aprile 2026 - 16.10
A picco il
fornitore di prodotti per il trattamento dell'acqua
, che presenta un pessimo -8,9%.
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