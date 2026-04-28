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Pentair scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Pentair scivola in fondo al mercato di New York
A picco il fornitore di prodotti per il trattamento dell'acqua, che presenta un pessimo -8,9%.
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