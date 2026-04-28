Piazza Affari: andamento sostenuto per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,17%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Alerion Clean Power mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +18%, rispetto a -1,04% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Tecnicamente, Alerion Clean Power è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25,98 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,73. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26,23.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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