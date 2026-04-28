Piazza Affari: andamento sostenuto per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,17%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Alerion Clean Power mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +18%, rispetto a -1,04% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Tecnicamente, Alerion Clean Power è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25,98 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,73. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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