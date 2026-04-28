Piazza Affari: balza in avanti MFE A

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società media e di comunicazione italiana , che avanza bene dell'1,86%.



L'andamento di MediaForEurope nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di MFE A . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, MFE A evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,978 Euro. Primo supporto a 2,912. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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