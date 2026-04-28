Piazza Affari: balza in avanti MFE A
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società media e di comunicazione italiana, che avanza bene dell'1,86%.
L'andamento di MediaForEurope nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di MFE A. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, MFE A evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,978 Euro. Primo supporto a 2,912. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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