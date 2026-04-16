Piazza Affari: mette il turbo MFE A
(Teleborsa) - Rialzo per la società media e di comunicazione italiana, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,99%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MediaForEurope rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di MFE A è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,999 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,871. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,127.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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