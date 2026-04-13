Piazza Affari: performance negativa per MFE A

(Teleborsa) - Retrocede la società media e di comunicazione italiana , con un ribasso del 2,00%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MediaForEurope più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di MFE A classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,787 Euro e primo supporto individuato a 2,721. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,853.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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