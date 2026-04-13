Piazza Affari: performance negativa per MFE A
(Teleborsa) - Retrocede la società media e di comunicazione italiana, con un ribasso del 2,00%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MediaForEurope più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di MFE A classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,787 Euro e primo supporto individuato a 2,721. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,853.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```