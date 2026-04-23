Borse europee deboli ad eccezione di Parigi che sale con balzi STM e L'Oreal

(Teleborsa) - Le Borse europee sono deboli, con la situazione in Iran che permane in fase di stallo e lo Stretto di Hormuz ancora chiuso, a eccezione del listino parigino su cui svettano STM e L'Oreal dopo i conti positivi (anche se scende EssilorLuxottica ).



STM balza anche a Piazza Affari, dopo aver riportato risultati del primo trimestre superiori alle aspettative del mercato e aver previsto ricavi per il secondo trimestre di 3,45 miliardi di dollari, superiori alle aspettative del mercato di 3,21 miliardi di dollari. Inoltre, la società italo-francese dei chip terrà un webcast per investitori e analisti il 4 maggio dedicato alle opportunità di mercato relative ai satelliti in orbita terrestre bassa (LEO).



Sul fronte macroeconomico, in Eurozona, a causa della crisi mediorientale, il PMI composito flash di aprile è sceso da 50,7 a 48,6 (primo valore recessivo da fine 2024) sulla scia di un calo superiore alle attese dell'indicatore servizi (da 50,2 a 47,4, minimo da febbraio 2021), a fronte di un rialzo oltre le previsioni dell'indice manifatturiero (da 51,6 a 52,2). Negli Stati Uniti durante la settimana fino al 18 aprile le nuove richieste di sussidi di disoccupazione si sono attestate a 214 mila da 208 mila del periodo antecedente.



Sostanzialmente stabile l' euro / dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,17. Prevale la cautela sull' oro , che continua la seduta con un leggero calo dello 0,41%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 94,13 dollari per barile.



Piccolo passo verso l'alto dello spread , che raggiunge quota +78 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,79%.



Nello scenario borsistico europeo piatta Francoforte , che tiene la parità, tentenna Londra , con un modesto ribasso dello 0,30%, e in luce Parigi , con un ampio progresso dello 0,76%.



Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 47.848 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share , con le quotazioni che si posizionano a 50.337 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,05%); in ribasso il FTSE Italia Star (-0,76%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in primo piano STMicroelectronics , che mostra un forte aumento del 12,47%. Andamento positivo per Italgas , che avanza di un discreto +1,8%. Ben comprata Snam , che segna un forte rialzo dell'1,55%. Guadagno moderato per Lottomatica , che avanza dell'1,48%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su DiaSorin , che prosegue le contrattazioni a -3,35%. Calo deciso per Nexi , che segna un -2,79%. Sotto pressione Amplifon , con un forte ribasso del 2,58%. Soffre Moncler , che evidenzia una perdita del 2,00%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Alerion Clean Power (+9,07%), BFF Bank (+8,52%), D'Amico (+3,41%) e Intercos (+2,28%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Reply , che ottiene -3,86%. Preda dei venditori Comer Industries , con un decremento del 3,62%. Si concentrano le vendite su WIIT , che soffre un calo del 2,58%. Vendite su Moltiply Group , che registra un ribasso del 2,43%.

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