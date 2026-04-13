BPER, atto di fusione con Popolare di Sondrio efficace dal 20 aprile

(Teleborsa) - BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio hanno comunicato che, in data odierna, è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di BP Sondrio in BPER, in esecuzione delle deliberazioni delle assemblee straordinarie dello scorso 12 marzo. Gli effetti civilistici della fusione decorreranno dal 20 aprile 2026. Ai fini contabili, le operazioni effettuate da BP Sondrio saranno imputate nel bilancio di BPER a partire dal 1° gennaio 2026. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali.



La fusione prevede l'applicazione del seguente rapporto di cambio: 1,45 azioni ordinarie BPER, prive di indicazione del valore nominale, per ogni azione ordinaria BP Sondrio. La società incorporante procederà quindi all'emissione di 121.798.164 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, con aumento del capitale sociale per 183.130.800,73 euro.



La fusione determinerà l'estinzione di BP Sondrio e, conseguentemente, le azioni ordinarie di BP Sondrio verranno revocate dalle negoziazioni su Euronext Milan.

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