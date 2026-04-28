Milano 17:35
48.040 +0,77%
Nasdaq 21:31
27.054 -0,92%
Dow Jones 21:31
49.121 -0,10%
Londra 17:35
10.333 +0,11%
Francoforte 17:35
24.018 -0,27%

Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto immobiliare italiano
Giornata negativa per l'indice delle società immobiliari in Italia, che continua la seduta a 10.231,71 punti, in calo dell'1,30%.
Condividi
```