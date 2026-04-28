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Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto immobiliare italiano
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Indici settoriali
28 aprile 2026 - 15.00
Giornata negativa per l'
indice delle società immobiliari in Italia
, che continua la seduta a 10.231,71 punti, in calo dell'1,30%.
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