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Piazza Affari: sviluppi positivi per il comparto media dell'Italia

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Piazza Affari: sviluppi positivi per il comparto media dell'Italia
Balzo dell'indice media italiano, che continua la giornata a 9.381,6 punti.
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