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S&P Case-Shiller USA (YoY) in febbraio
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28 aprile 2026 - 15.05
USA,
S&P Case-Shiller in febbraio su base annuale (YoY) +0,9%
, in calo rispetto al precedente +1,2% (la previsione era +1,1%).
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