Milano 17:35
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Dow Jones 21:32
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Londra 17:35
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S&P Case-Shiller USA (YoY) in febbraio

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S&P Case-Shiller USA (YoY) in febbraio
USA, S&P Case-Shiller in febbraio su base annuale (YoY) +0,9%, in calo rispetto al precedente +1,2% (la previsione era +1,1%).
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