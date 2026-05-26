Appuntamenti macroeconomici del 26 maggio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 26/05/2026
06:00 Giappone: Leading indicator (atteso 114,5 punti; preced. 113,3 punti)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,4%)
14:30 USA: Indice CFNAI (preced. -0,2 punti)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1%; preced. 0,9%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 91,9 punti; preced. 92,8 punti)
16:30 USA: Indice Fed Dallas (preced. -2,3 punti)
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