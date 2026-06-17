Milano 17:35
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Dow Jones 18:14
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Londra 17:35
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Vendita case in corso USA (MoM) in maggio

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Vendita case in corso USA (MoM) in maggio
USA, Vendita case in corso in maggio su base mensile (MoM) +3,8%, in aumento rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,8%).
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