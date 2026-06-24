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Vendita case nuove USA (MoM) in maggio

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Vendita case nuove USA (MoM) in maggio
USA, Vendita case nuove in maggio su base mensile (MoM) -7,3%, in calo rispetto al precedente -5,7%.
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