USA, indice S&P Case-Shiller su prezzi case frena a marzo a +0,8%

(Teleborsa) - Rallenta la crescita dei prezzi delle case negli Stati Uniti a marzo. L'indice S&P Case-Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua dello 0,8% rispetto al +0,9% del mese precedente e atteso dal consensus.



Su base mensile si registra un incremento dell'1,0% contro il +0,4% di febbraio. L'indice destagionalizzato, invece, ha riportato un calo dello 0,2%, rispetto al -0,1% del mese precedente.



(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)

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