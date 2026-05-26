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USA, indice S&P Case-Shiller su prezzi case frena a marzo a +0,8%

Economia, Macroeconomia
USA, indice S&P Case-Shiller su prezzi case frena a marzo a +0,8%
(Teleborsa) - Rallenta la crescita dei prezzi delle case negli Stati Uniti a marzo. L'indice S&P Case-Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua dello 0,8% rispetto al +0,9% del mese precedente e atteso dal consensus.

Su base mensile si registra un incremento dell'1,0% contro il +0,4% di febbraio. L'indice destagionalizzato, invece, ha riportato un calo dello 0,2%, rispetto al -0,1% del mese precedente.

(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)
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