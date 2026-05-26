Milano 17:35
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Nasdaq 20:14
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Dow Jones 20:14
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USA, S&P Case-Shiller (YoY) in marzo

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USA, S&P Case-Shiller (YoY) in marzo
USA, S&P Case-Shiller in marzo su base annuale (YoY) +0,8%, in calo rispetto al precedente +0,9% (la previsione era +0,9%).
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