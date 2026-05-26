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USA, S&P Case-Shiller (YoY) in marzo
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26 maggio 2026 - 15.05
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S&P Case-Shiller in marzo su base annuale (YoY) +0,8%
, in calo rispetto al precedente +0,9% (la previsione era +0,9%).
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