Milano 16:19
49.882 +0,61%
Nasdaq 16:19
30.087 +0,38%
Dow Jones 16:19
50.714 +0,14%
Londra 16:19
10.438 -0,64%
Francoforte 16:19
25.155 -0,09%

Vendita case nuove USA (MoM) in aprile

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Vendita case nuove USA (MoM) in aprile
USA, Vendita case nuove in aprile su base mensile (MoM) -6,2%, in calo rispetto al precedente +3,4%.
Condividi
```