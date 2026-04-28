Simest (CDP): assemblea approva bilancio 2025: risorse impegnate per 8,7 miliardi

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di SIMEST, la società per l’internazionalizzazione delle imprese italiane del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025, chiuso con un utile lordo di 10,3 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto al 2024, ed un utile netto di 11,3 milioni.



Nel corso dell’anno, Simest ha proseguito l’attività in supporto della crescita estera del Made in Italy, generando un forte impatto sull’internazionalizzazione delle imprese e sull’export nazionale. Le risorse impegnate hanno infatti raggiunto circa 8,7 miliardi (+9% sul 2024), in favore di 2.300 imprese, per il 90% PMI, attivando oltre 10 miliardi di investimenti, con il potenziale di generare un impatto – stimato dalla Direzione Strategie Settoriali e Impatto di Cassa Depositi e Prestiti - sul tessuto economico e sociale, pari allo 0,5% del PIL del Paese, e circa 140.000 posti di lavoro creati o mantenuti. L’impatto stimato sull’export è dell’1,3%.



I volumi gestiti in portafoglio sono superiori ai 30 miliardi, con circa 15.400 clienti attivi in 124 Paesi.



Quanto ai risultati 2025, sul fronte degli investimenti partecipativi sono state realizzate operazioni per 220 milioni (+7%) di cui 102 milioni a valere su risorse proprie e 118 milioni a valere sui fondi pubblici gestiti in convenzione col MAECI. Per quanto concerne la finanza agevolata, sono state realizzate circa 2.500 operazioni in favore di circa 200 imprese (circa 90% PMI) per circa 1,1 miliardi di finanziamenti accolti (+11%) di cui circa il 60% per la realizzazione di investimenti in transizione digitale ed ecologica e un nuovo focus specifico sulle imprese energivore. Sul fronte del supporto all’Export, sono state realizzate operazioni per complessivi 7,2 miliardi di euro (+20%), contribuendo all’abilitazione di oltre 5000 PMI delle filiere produttive. L’attività è gestita in convenzione col MAECI attraverso il Fondo 295/73.









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