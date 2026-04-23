Fope, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 1,10 euro
(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Fope, azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e un dividendo pari a 1,10 euro per azione. Il dividendo ordinario verrà posto in pagamento a partire dal 6 maggio 2026 - data stacco cedola n. 9 il giorno 4 maggio 2026 e record date il 5 maggio 2026.
(Foto: © rawpixel)
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