Fope, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 1,10 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Fope , azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e un dividendo pari a 1,10 euro per azione. Il dividendo ordinario verrà posto in pagamento a partire dal 6 maggio 2026 - data stacco cedola n. 9 il giorno 4 maggio 2026 e record date il 5 maggio 2026.



(Foto: © rawpixel)

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