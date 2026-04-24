Omer, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 17 centesimi

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Omer , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025 e la distribuzione di un dividendo pari a 17 centesimi di euro per ciascuna azione ordinaria avente diritto, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla società alla data odierna, per un importo complessivo di 4.868.019,36 euro, con stacco della cedola in data 18 maggio 2026 (record date 19 maggio 2026) e pagamento a partire dal 20 maggio 2026.

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