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Tasso disoccupazione Cina in aprile

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Tasso disoccupazione Cina in aprile
Cina, Tasso disoccupazione in aprile pari a +5,2%, in calo rispetto al precedente +5,4% (la previsione era +5,3%).
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