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Tasso disoccupazione Cina in aprile
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18 maggio 2026 - 08.30
Cina,
Tasso disoccupazione in aprile pari a +5,2%
, in calo rispetto al precedente +5,4% (la previsione era +5,3%).
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