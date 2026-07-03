Appuntamenti macroeconomici del 3 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 03/07/2026
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,1%)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. 2%)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 48,9 punti; preced. 47,7 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 49,5 punti; preced. 48,5 punti)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,6%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)
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