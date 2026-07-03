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Vendite dettaglio Italia (YoY) in maggio

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Vendite dettaglio Italia (YoY) in maggio
Italia, Vendite dettaglio in maggio su base annuale (YoY) +2,2%, in aumento rispetto al precedente +1,7%.
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