Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 28/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile
Andamento annoiato per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la sessione in ribasso dello 0,46%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 8.186,2. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 8.063. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 8.021,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)