Milano 11:07
47.818 -0,46%
Nasdaq 28-apr
27.029 0,00%
Dow Jones 28-apr
49.142 -0,05%
Londra 11:07
10.269 -0,62%
Francoforte 11:07
23.968 -0,21%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 28/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 28/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile

Andamento annoiato per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la sessione in ribasso dello 0,46%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 8.186,2. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 8.063. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 8.021,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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