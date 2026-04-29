Analisi Tecnica: indice MDAX del 28/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile
Chiusura negativa per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, con un ribasso dell'1,00%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 30.803,6. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 29.684,4. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 29.311,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)