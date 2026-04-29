Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 28/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile
Composto ribasso per il Nasdaq Composite, in flessione dello 0,90% sui valori precedenti.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nasdaq Composite. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 24.887,8, con il supporto più immediato individuato in area 24.439,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24.214,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)