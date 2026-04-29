Milano 11:08
47.800 -0,50%
Nasdaq 28-apr
27.029 0,00%
Dow Jones 28-apr
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Londra 11:08
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Francoforte 11:08
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 28/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 28/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile

Giornata poco mossa per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 28 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,49% rispetto alla seduta precedente.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'S&P 500, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 7.172,3. Primo supporto visto a 7.106,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 7.074,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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