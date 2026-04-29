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Analisi Tecnica: USD/CAD del 28/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 28/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile

Modesto recupero sui valori precedenti per il cross USD contro "Loonie", che conclude in progresso dello 0,37%.

Lo scenario di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3698. Supporto a 1,3643. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,3753.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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