Asia a due velocità su tensioni Medioriente e attesa Fed

(Teleborsa) - L'Asia si muove a due velocità, dopo la seduta contrastata di Wall Street e la nuova fiammata del petrolio. I mercati scontano ancora le tensioni fra USA ed Iran e la notizia dell'uscita degli Emirati Arabi dall'Opec, mentre si preparano ad accogliere le decisioni della Fed questa sera, da cui non ci si attende di certo una variazione dei tassi.



L'andamento del setto tech, specialmente i titoli legati all'AI, scontano invece le indiscreziooni sul rallentamento degli affari di OpenAi.



In positivo l'indice di Shenzhen, che termina in rialzo dell'1,59%. Buona la prestazione di Hong Kong (+1,45%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo Seul (+0,42%).



In rialzo Mumbai (+1,23%); poco sotto la parità Sydney (-0,25%).



La giornata del 28 aprile si presenta piatta per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un esiguo -0,08%. Giornata fiacca per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile -0,1%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che sta facendo un moderato -0,1%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,47%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,76%.

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