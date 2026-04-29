Banco Desio, Stefano Vittorio Kuhn è il nuovo amministratore delegato

Assemblea approva bilancio 2025

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di Banco Desio e della Brianza ha approvato il bilancio del 2025 e rinnovato la governance dell'istituto.



Il nuovo amministratore delegato e direttore generale è Stefano Vittorio Kuhn. Alla presidenza della banca è stato confermato Stefano Lado. L’Assemblea ordinaria, ha approvato la nomina dell’ing. Agostino Gavazzi quale Presidente Onorario, stabilendo che tale carica sia a tempo indeterminato.



L'Assemblea Ordinaria ha provveduto, sulla base del sistema di amministrazione di controllo monistico, alla determinazione di 13 membri del Consiglio di Amministrazione (di cui 3 membri del Comitato di Controllo sulla Gestione) e ha proceduto per il triennio 2026-2028, alla nomina, con voto di lista, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Controllo sulla Gestione nel rispetto dell’equilibrio fra i generi come previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore applicabile.



La lista di maggioranza (Lista 1) è stata presentata da Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.a.p.a. che detiene il 51,52% del capitale sociale mentre la lista di minoranza (Lista 2) è stata presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio Terni e Narni che detiene il 4,56% del capitale sociale.



La lista di maggioranza ha ottenuto voti favorevoli pari all’88,12% delle azioni ordinarie rappresentate e la lista di minoranza ha ottenuto voti favorevoli pari all’11,87% delle azioni ordinarie rappresentate.



L’Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che evidenzia un utile pari ad Euro 134.241.593,50, e ha inoltre deliberato di destinare l’utile di esercizio 2025: a riserva legale per un importo pari al 10% dell’utile maturato corrispondente ad Euro 13.424.159,00 in conformità alle previsioni dell’art. 27 dello Statuto; a riserva statutaria per un importo pari al 10% dell’utile maturato corrispondente ad Euro 13.424.159,00, in conformità a quanto previsto dall’art. 27 dello Statuto; agli Azionisti, con distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,5105 per ogni azione in circolazione, avente diritto al pagamento del dividendo, per un importo complessivo di Euro 67.117.888,97; a riserva straordinaria del residuo utile per un importo pari a Euro 40.275.386,53.

Condividi

```