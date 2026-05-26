Alba Leasing, Stefano Rossi confermato amministratore delegato

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Alba Leasing ha confermato Stefano Rossi, già Direttore Generale, nel ruolo di Amministratore Delegato. La nomina segue il rinnovo del CdA per il triennio 2026–2028, deliberato dall'assemblea lo scorso 30 aprile, che ha confermato Andrea Casini alla presidenza e ha previsto l'ampliamento dell'organo amministrativo da 7 a 9 componenti. Il CdA risulta composto da Andrea Casini, Presidente, Stefano Rossi, Amministratore Delegato, Alberto Gasparri, Enrica Landolfi, Sara Elisabetta Paoni, Massimo Pasquali, Vittorio Pellegatta, Elena Peri e Davide Vellani.



La conferma dell'AD e il rinnovo degli organi sociali si inseriscono nel percorso di consolidamento della società, che ha chiuso il 2025 con un utile netto pari a 22,9 milioni di euro e uno stipulato complessivo leasing pari a 1,84 miliardi di euro, salendo al secondo posto nella graduatoria nazionale Assilea, con una quota di mercato del 7,6%.



"Proseguiremo nel percorso tracciato, puntando su innovazione, qualità del servizio e vicinanza alla clientela, con l'obiettivo di consolidare il ruolo di Alba Leasing come partner di riferimento per le imprese, in un quadro economico complesso ma sempre aperto a nuove opportunità", ha commentato Rossi.

Condividi

```