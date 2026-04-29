Banco Santander, utile record di 3,56 miliardi di euro nel primo trimestre

(Teleborsa) - Banco Santander , colosso bancario spagnolo, ha registrato un utile netto record di 3.560 milioni di euro nel primo trimestre del 2026, in crescita del 12%, trainato dalla positiva implementazione del progetto ONE Transformation, che include la continua diffusione di piattaforme globali condivise che consentono una crescita scalabile e una riduzione dei costi di servizio. L'utile attribuibile ha raggiunto i 5,5 miliardi di euro, in aumento del 60%, includendo una plusvalenza netta di 1,9 miliardi di euro a seguito del completamento della cessione di Santander Bank Polska a gennaio.



Santander ha continuato ad ampliare la propria base clienti, aggiungendo otto milioni di clienti totali negli ultimi dodici mesi, raggiungendo quota 176 milioni, grazie al forte slancio commerciale e alla maggiore attività della clientela. Ad esempio, nell'ambito di Openbank, la banca digitale ha superato il milione di clienti a un anno dal lancio in Messico.



La banca ha continuato a migliorare la redditività e a creare valore per gli azionisti, raggiungendo un RoTE del 15,2% (+0,5 punti percentuali), con un utile per azione (EPS) in crescita del 17%. Il valore patrimoniale netto tangibile (TNAV) per azione, comprensivo di dividendi in contanti, è aumentato del 19%, riflettendo una creazione di valore sostenuta, trainata da una maggiore redditività e da un'allocazione disciplinata del capitale.



Il fatturato totale è cresciuto del 4% a 15.140 milioni di euro, grazie a un margine di interesse di 11.019 milioni di euro (+4%) e a un margine di commissioni di 3.357 milioni di euro (+6%), trainati da una maggiore attività dei clienti e dalla crescita dei volumi in tutte le divisioni globali. I costi totali sono diminuiti del 3% a 6.484 milioni di euro, grazie ai continui miglioramenti in termini di efficienza derivanti dall'implementazione del progetto ONE Transformation. Tali miglioramenti hanno più che compensato le pressioni inflazionistiche e gli investimenti per la crescita aziendale, determinando una leva operativa positiva. Di conseguenza, l'utile operativo è aumentato del 10% a 8.656 milioni di euro e il coefficiente di efficienza è migliorato di tre punti percentuali, raggiungendo il 42,8%, in linea con il trend strutturale di riduzione dei costi e aumento dei ricavi.



Gli accantonamenti per perdite su crediti sono aumentati del 5% a 3.225 milioni di euro, determinando un costo del rischio dell'1,14%, sostanzialmente stabile su base annua. Altri risultati e accantonamenti hanno evidenziato un accantonamento di 207 milioni di euro relativo a potenziali reclami nel settore del finanziamento auto nel Regno Unito.



"Abbiamo iniziato l'anno con il piede giusto, acquisendo otto milioni di nuovi clienti rispetto all'anno precedente - ha commentato Ana Botín, presidente esecutivo di Banco Santander - I ricavi sono aumentati del 4% e i costi sono diminuiti del 3%, grazie al programma ONE Transformation che ha determinato un miglioramento costante della leva operativa trimestre dopo trimestre. La nostra diversificazione geografica e patrimoniale, unitamente a una gestione disciplinata del rischio, rimangono punti di forza fondamentali in un contesto di crescente incertezza geopolitica, consentendoci di realizzare una crescita solida e redditizia. Guardando al futuro, prevediamo che questa performance continui, supportata dalla crescita sia del numero totale di clienti che di quelli attivi, sfruttando ulteriormente la nostra presenza globale e la nostra presenza sul mercato per trasformare il nostro modello operativo. Ciò favorirà una maggiore redditività e una creazione di valore sostenibile. Ribadiamo tutti i nostri obiettivi per il 2026 e il nostro piano triennale, sulla base delle attuali prospettive macroeconomiche aggiornate".

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