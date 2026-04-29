Milano 17:35
47.796 -0,51%
Nasdaq 21:05
27.135 +0,39%
Dow Jones 21:05
48.796 -0,70%
Londra 17:40
10.213 -1,16%
Francoforte 17:35
23.955 -0,27%

Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,51%

Il FTSE MIB termina a 47.796,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,51%
Milano porta a casa un calo dello 0,51%, con chiusura a 47.796,03 punti.
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