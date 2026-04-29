Milano 11:10
47.832 -0,43%
Nasdaq 28-apr
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Dow Jones 28-apr
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Londra 11:10
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Francoforte 11:10
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Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,23%

Il DAX avvia la seduta a 24.072,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,23%
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa di Francoforte, in rialzo dello 0,23%, dopo aver aperto a 24.072,9 punti.
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