Milano 9:12
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Nasdaq 2-lug
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Dow Jones 2-lug
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Londra 9:12
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Borsa: Brillante Francoforte in avvio (+0,72%)

Il DAX inizia a scambiare a 25.763,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Francoforte in avvio (+0,72%)
Bene l'indice della Borsa di Francoforte, con un progresso dello 0,72%, dopo aver aperto a 25.763,97.
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