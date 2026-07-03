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Borsa: Brillante Francoforte in avvio (+0,72%)
Il DAX inizia a scambiare a 25.763,97 punti
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03 luglio 2026 - 09.03
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