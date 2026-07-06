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Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,25%
Il FTSE MIB avvia la seduta a 52.952,24 punti
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06 luglio 2026 - 09.02
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Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,25%, dopo aver aperto a 52.952,24 punti.
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