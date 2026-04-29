Milano 11:11
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Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Oil & Gas
Il Comparto petrolifero europeo guadagna lo 0,77% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 626,58 punti.
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