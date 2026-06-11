Hugo Boss, in rally dopo lancio OPA Frasers ma per Barclays il premio del 4% è "modesto"

(Teleborsa) - Mattinata in rally
per il titolo Hugo Boss
che al momento viaggia in area 39,7 euro, ben al di sopra quindi dei 38 euro
offerti dal gruppo britannico di vendita al dettaglio Frasers
per acquisire tutte le azioni
della casa di moda tedesca non ancora detenute, pari al 73,94% del capitale.
"Il fatto che Frasers Group detenga da tempo azioni di Hugo Boss, unitamente alla potenziale maggiore esposizione tramite la vendita di opzioni put, fa sì che un'offerta per il restante capitale azionario non dovrebbe sorprendere più di tanto
.", osservano gli analisti di Barclays
in un report di giovedì. Inoltre, l'accordo di finanziamento concordato per l'acquisizione è stato garantito, il che, "insieme alle significative linee di credito esistenti, suggerisce che l'offerta dovrebbe essere considerata credibile
", precisa il broker.
Emergono tuttavia delle perplessità. La banca d'affari, infatti, ritiene che il premio del 4% "sia basso
rispetto alle offerte tipiche" e quindi "potrebbe non risultare attraente per gli azionisti di Boss", riducendo così le "probabilità di successo dell'operazione".
Inoltre, gli analisti reputano "troppo complesso" valutare con precisione gli aspetti economici dell'operazione
, dato che le sinergie
sono sconosciute, non conoscono il costo del finanziamento
per l'acquisizione e dovrebbero anche "tenere conto della perdita di premi
incassati da Frasers Group sulle opzioni put di Hugo Boss, che attualmente rappresentano una parte significativa dell'utile ante imposte rettificato".
Pertanto, Barclays attende - come peraltro anche i vertici della stessa Hugo Boss - la pubblicazione del documento di offerta per ulteriori dettagli.
Strategicamente, avvertono gli analisti, "il controllo di Boss potrebbe migliorare l'offerta retail
di Frasers Group attraverso una maggiore distribuzione dei prodotti Boss (sebbene Boss sia già uno dei 5 marchi principali di Frasers Group), le competenze retail di Frasers Group potrebbero potenzialmente essere un valore aggiunto per Boss e Frasers Plus potrebbe essere introdotto in Hugo Boss".
Ma anche qui c'è un ma. Barclays infatti ravvisa un "potenziale rischio" nella "capacità di Frasers Group di essere un proprietario di successo a lungo termine
di un marchio premium come Boss", oltre al fatto che "il profilo di rischio finanziario del gruppo aumenterebbe
dato il finanziamento tramite debito proposto nell'offerta".
Barclays valuta quindi le azioni Frasers con un rating Equal Weight
e un target price di 785 GBp
(+1,8% rispetto alla chiusura di mercoledì), citando "l'eccellenza come rivenditore, supportata dalla sua catena di approvvigionamento scalabile, dalla gamma di marchi propri e da significativi interessi immobiliari", ma avvertendo che "per attrarre investitori istituzionali e favorire una rivalutazione del titolo", la società debba fornire "prove più chiare che l'allocazione di capitale in azioni quotate (e ora l'offerta per Hugo Boss) sia vantaggiosa per la strategia operativa".