Frasers lancia OPA da 1,98 miliardi di euro su Hugo Boss

(Teleborsa) - Frasers , gruppo britannico attivo nel settore della vendita al dettaglio, intende lanciare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria per acquisire tutte le azioni della casa di moda tedesca Hugo Boss che già non detiene, corrispondenti a circa il 73,94% del capitale sociale e al 73,42% (escluse le azioni proprie) dei diritti di voto. Il prezzo di offerta di 38 euro per azione rappresenta un premio del 4% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura delle azioni, pari a 36,46 euro (10 giugno 2026), nonché rispetto al prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) degli ultimi tre mesi, pari a 36,41 euro alla stessa data.



Frasers detiene già 18.347.461 azioni Hugo Boss, pari al 26,06% del capitale sociale e al 26,58% (escluse le azioni proprie) dei diritti di voto. Inoltre, Frasers detiene un numero significativo di opzioni put vendute su azioni Hugo Boss. Ai sensi della legge tedesca sulle acquisizioni, qualora Frasers raggiungesse una partecipazione pari o superiore al 30% del capitale sociale e dei diritti di voto, sarebbe tenuta a lanciare un'OPA obbligatoria per tutte le azioni. Al fine di agevolare ulteriori investimenti da parte di Frasers in Hugo Boss, ha quindi deciso di lanciare un'OPA volontaria rivolta a tutti gli azionisti.



A seguito dell'offerta, il corrispettivo complessivo per le azioni Hugo Boss non detenute da Frasers ammonta a circa 1.978 milioni di euro (circa 1.727,1 milioni di sterline). Subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni normative, Frasers prevede che l'offerta si concluderà nella seconda metà del 2026.



Frasers ha concordato di stipulare un accordo di finanziamento per l'acquisizione con, tra gli altri, BNP Paribas , Deutsche Bank , National Westminster Bank e Standard Chartered .



Hugo Boss è un partner di marca chiave per Frasers e uno dei cinque marchi principali del gruppo. Frasers è un investitore di lungo termine in Hugo Boss e continua a sostenere sia Stephan Sturm, presidente del consiglio di sorveglianza, sia Daniel Grieder, amministratore delegato, nel perseguimento della loro strategia di crescita sostenibile, continuando al contempo a consolidare il valore del marchio.



Hugo Boss ha preso atto dell'offerta non coordinata e, a seguito della pubblicazione del documento di offerta, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza esamineranno attentamente l'offerta e rilasceranno una dichiarazione motivata.

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