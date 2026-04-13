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Francoforte: positiva la giornata per K+S
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13 aprile 2026 - 09.50
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, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,52%.
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