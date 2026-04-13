Milano 11:21
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Francoforte: positiva la giornata per K+S

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per K+S
Seduta vivace oggi per Kali und Salz, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,52%.
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